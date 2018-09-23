В Париже военные пострадали при взрыве газа

В Париже шесть военных пострадали при взрыве газа, сообщили СМИ

Шесть военных получили ранения в результате взрыва газа в палатке в лесу Венсен на востоке Парижа, пишет газета Parisien.

Сообщается, что во время утренней пробежки в лесу солдаты заметили пылающую палатку, по всей видимости, обустроенную бездомными. Решив убедиться, что в палатке никого нет, они подошли к ней в тот момент, когда произошел взрыв газового баллона.

Как пишет газета, двое из шести пострадавших получили серьезные ранения, сейчас им оказывается медицинская помощь. Полиция начала расследование инцидента.