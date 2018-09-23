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В Одессе произошёл взрыв
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В Одессе произошёл взрыв 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Малиновском районе Одессы произошёл взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области в Facebook.
«Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Малиновском районе. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и специалисты взрывотехники», — указывается в заявлении.
Отмечается, что уже открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в Закарпатской области Украины неизвестные подорвали дом депутата горсовета.
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