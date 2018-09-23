Пираты захватили моряков со швейцарского судна

Пираты близ Нигерии похитили 12 членов экипажа швейцарского торгового судна

Компания-оператор Massoel Shipping сообщила, что во время движения судна MV Glarus, перевозящего пшеницу, между Лагосом и городом Порт-Харкорт , пираты похитители 12 из 19 членов экипажа. Об этом сообщило Reuters.

В своем заявлении не стала уточнять национальности похищенных членов экипажа торгового судна. Нападение на MV Glarus произошло примерно в 45 морских милях к юго-западу от острова Бонни.

«Компания работает с властями, чтобы обеспечить быстрое и безопасное освобождение захваченных людей», — уточнили в Massoel Shipping.

Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что ни один из членов экипажа не был из самой Швейцарии.

Военно-морской флот Нигерии и морская полиция заявили, что не знают о похищении людей со швейцарского торгового судна и займутся расследованием инцидента.