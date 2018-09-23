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Пираты захватили моряков со швейцарского судна
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Пираты близ Нигерии похитили 12 членов экипажа швейцарского торгового судна 

360tv.ru + ещё 9 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Компания-оператор Massoel Shipping сообщила, что во время движения судна MV Glarus, перевозящего пшеницу, между Лагосом и городом Порт-Харкорт, пираты похитители 12 из 19 членов экипажа. Об этом сообщило Reuters.
В своем заявлении не стала уточнять национальности похищенных членов экипажа торгового судна. Нападение на MV Glarus произошло примерно в 45 морских милях к юго-западу от острова Бонни.
«Компания работает с властями, чтобы обеспечить быстрое и безопасное освобождение захваченных людей», — уточнили в Massoel Shipping.
Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что ни один из членов экипажа не был из самой Швейцарии.
Военно-морской флот Нигерии и морская полиция заявили, что не знают о похищении людей со швейцарского торгового судна и займутся расследованием инцидента.
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