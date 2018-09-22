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Петрозаводского «маньяка» арестовали на два месяца
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Петрозаводского «маньяка» арестовали на два месяца 

РИА Новости + ещё 2 22 сентября 2018
Фото: СК России
Петрозаводский городской суд в субботу заключил под стражу на два месяца местного жителя, подозреваемого в убийстве двух девушек, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Судья постановил, ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Ипатова Антона Михайловича, 30.09.1989 года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток по 18 ноября 2018 года включительно", — огласил постановление судья Александр Мерков.
Следствие посчитало, что Ипатов может скрыться и продолжить преступную деятельность. Адвокат возражал против заключения под стражу, а сам подозреваемый положился на решение суда.
По информации суда, в отношении Ипатова 10 и 18 сентября были возбуждены уголовные дела за нанесение тяжкого вреда здоровью. В частности, накануне убийств в общежитии Петрозаводска он напал, пытался задушить, а потом порезал ножом 15-летнюю девочку. В настоящий момент она госпитализирована.
Обвинение Ипатову пока не предъявлено.
В среду около общежития Петрозаводского медицинского колледжа нашли тело 20-летней девушки с ножевыми ранениями. В четверг нашли тело зарезанной девушки у стадиона "Юность".
По версии следствия, вечером в среду 28-летний подозреваемый напал на 20-летнюю девушку у общежития, а на следующий день напал на 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож. Были заведены уголовные дела по статье "убийство". Подозреваемого задержали вечером в четверг.
В пятницу глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что подозреваемый дал признательные показания. Кроме того, задержанному, по словам губернатора, инкриминируется еще одно преступление — нанесение ножевых ран третьей девушке.
Парфенчиков также рассказал, что подозреваемый — безработный, ранее судим, освободился из колонии два года назад.
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