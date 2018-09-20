«Не выйду из дома, пока маньяка не поймают»

Тела двух зарезанных девушек обнаружили в центре Петрозаводска с разницей меньше чем сутки. Первой жертвой стала 20-летняя студентка медицинского колледжа, ее убили поздно вечером 19 сентября. Труп второй девушки 30 лет был обнаружен 20 сентября днем. У обеих перерезано горло. Подозреваемый в совершении первого преступления задержан. Следственный комитет возбудил уголовные дела по обоим фактам.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам убийств девушек в центре Петрозаводска. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Тело первой жертвы обнаружили на тротуаре между общежитием медицинского колледжа и троллейбусным управлением ночью со среды, 19 сентября, на четверг. Полураздетый труп лежал в луже крови: судмедэксперты констатировали, что погибшей были нанесены множественные ножевые удары в горло и живот.

Выяснилось, что жертву убийства зовут Людмила, она студентка 4 курса медицинского колледжа, на учебу приехала из села Толвуя. Ей было 20 лет.

Предположительно, девушку убили около полуночи: она заходила в социальные сети с мобильного телефона в 23:30.

Людмила из полной многодетной семьи. У нее есть старшая сестра и два младших брата. По словам знакомых убитой девушки, страшное известие пришло в поселок уже в среду вечером.

«Все обсуждают, односельчане в шоке, — сообщили СМИ знакомые убитой, — такая девочка была хорошая, умная, красивая. Такая страшная смерть».

Сначала предполагалось, что преступником может быть бывший возлюбленный студентки, которого девушка не дождалась из армии. Незадолго до убийства знакомые Людмилы видели его неподалеку от общежития. Однако позже ее знакомые сказали, что парень точно не мог этого сделать, поскольку до сих пор находится в армии.

«Мы с ним лучшие друзья. Он сам только сегодня узнал о случившемся. У нас нет даже предположений, кто мог с ней это сделать», — рассказал друг убитой изданию «Вечерний курьер».

Вечером 20 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве первой девушки. Полицейские скрутили его в районе верхнего Чапаевского кольца.

Возможно, именно его видела одна из свидетельниц. Она рассказала местным СМИ, как около половины восьмого утра видела окровавленного мужчину:

«Идет мужчина высокого роста, волосы у него кудрявые, ну такие, вроде, седые, темные, как сальные, борода у него была вся в крови. Был в какой-то синей кофте, рукава у него тоже были по локоть в крови. Кофта была на замке, там тоже была кровь. Был в белых штанах, кровь была как спереди до колена, так и сзади была кровь. Он шел прямо, на людей не оборачивался. Шел и смотрел в одну точку».

Второе тело было обнаружено около 14:00 в четверг, 20 сентября. Погибшую женщину около 30 лет нашли под мостом Советский, соединяющим площадь Кирова и улицу Правды. У нее было также перерезано горло, но вся одежда находилась на ней.

«Девушка скончалась до приезда «скорой» от ножевых ранений», — заявили в пресс-службе Минздрава Карелии.

Очевидцы сообщают, что незадолго до обнаружения трупа видели убегающего мужчину. От места предыдущего убийства мост отделяет около трех километров.

После того, как стало известно об уже второй убитой девушке, Петрозаводск охватила паника. В соцсетях появилась информация со ссылкой на «знакомых из местного морга», согласно которой полиция якобы нашла не два, а пять жертв неизвестного маньяка.

Позже правоохранительные органы опровергли эти сведения. «В любом случае это криминальные трупы, правильно? Я не говорю, есть они или нет. Даже если они есть, то они должны быть доставлены в морг судебно-медицинской экспертизы. Соответственно, больница скорой медицинской помощи никакой информацией обладать не может, потому что она ей не владеет», — сказал главврач Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска Алексей Хейфец «Столице на Онего».

Тем не менее, жительницы столицы Карелии начали бояться выходить на улицу, так как считают, что в городе «орудует маньяк».

«Я теперь из дома не выйду, пока этого маньяка не поймают», — сказала изданию молодая жительница города Олеся.

Другая жительница города Мария сказала, что «хотела идти в центр города с Перевалки пешком, но побоялась и решила ехать на такси». Еще одна горожанка Оксана отметила, что «она с сестрой проведет ближайшие вечера дома, так как не понятно, что в городе происходит, может, это маньяк».