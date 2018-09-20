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Активист погиб при падении с дерева в Германии
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Активист погиб при падении с дерева в Германии 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Несчастный случай произошел в ФРГ, где местный житель получил несовместимые с жизнью травмы после падения с дерева. Об этом сообщил «Пятый канал».
Погибший вместе с другими активистами выступал против вырубки Хамбахского леса, возраст которого — более 12 тысяч лет. Власти Германии разрешили спилить часть деревьев, чтобы продолжить добычу полезных ископаемых в этом районе. Местные жители выступили против и разбили лагерь на высоте. Несчастный случай произошел, когда мужчина без страховки переходил по веревочной лестнице из одного домика в другой. После происшествия снос построек на деревьях временно приостановили.
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