Активист погиб при падении с дерева в Германии

Несчастный случай произошел в ФРГ , где местный житель получил несовместимые с жизнью травмы после падения с дерева. Об этом сообщил «Пятый канал».

Погибший вместе с другими активистами выступал против вырубки Хамбахского леса, возраст которого — более 12 тысяч лет. Власти Германии разрешили спилить часть деревьев, чтобы продолжить добычу полезных ископаемых в этом районе. Местные жители выступили против и разбили лагерь на высоте. Несчастный случай произошел, когда мужчина без страховки переходил по веревочной лестнице из одного домика в другой. После происшествия снос построек на деревьях временно приостановили.