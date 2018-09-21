В Перми разгорелся скандал из-за «розовой» ученицы

В Перми возбудили дело после отстранения от уроков ученицы с розовыми волосами

Перми завели дело об административном правонарушении на директора школы, который отстранил ученицу от занятий из-за внешнего вида, говорится в сообщении региональной прокуратуры

Инцидент произошел в гимназии №4 имени братьев Каменских. Десятиклассница пришла в учебное заведение без школьной формы и с волосами, выкрашенными в розовый цвет. Руководство гимназии решило отстранить ее от учебных занятий, пока она "не приведет себя в порядок" согласно нормам школы.

"Указанная дисциплинарная мера не могла быть применена к учащейся, поскольку временное отстранение от аудиторных занятий не предусмотрено ни федеральным законодательством об образовании, ни локальными нормативными актами образовательного учреждения", — сообщили в прокуратуре.

В результате ведомство возбудило административное дело в отношении директора по статье "Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования". Кроме того, внесено представление замглавы администрации Перми. Розововолосая девушка вернулась к занятиям.