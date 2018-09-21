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В Перми разгорелся скандал из-за «розовой» ученицы
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В Перми возбудили дело после отстранения от уроков ученицы с розовыми волосами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 49 минут назад
В Перми завели дело об административном правонарушении на директора школы, который отстранил ученицу от занятий из-за внешнего вида, говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в гимназии №4 имени братьев Каменских. Десятиклассница пришла в учебное заведение без школьной формы и с волосами, выкрашенными в розовый цвет. Руководство гимназии решило отстранить ее от учебных занятий, пока она "не приведет себя в порядок" согласно нормам школы.
"Указанная дисциплинарная мера не могла быть применена к учащейся, поскольку временное отстранение от аудиторных занятий не предусмотрено ни федеральным законодательством об образовании, ни локальными нормативными актами образовательного учреждения", — сообщили в прокуратуре.
В результате ведомство возбудило административное дело в отношении директора по статье "Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования". Кроме того, внесено представление замглавы администрации Перми. Розововолосая девушка вернулась к занятиям.
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