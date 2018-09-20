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Пенсионер не выдернул сорняк в огороде и получил срок
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Пенсионер не выдернул сорняк в огороде и получил срок 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Пермского пенсионера приговорили к году тюрьмы условно из-за сорняка. Об этом сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, 64-летний житель деревни Мокино в Пермском крае — работающий и ухаживающий за женой-инвалидом пенсионер — не обращал внимания на сорняк, который пророс сквозь новый грунт на его участке.
Больше интереса к растению проявили полицейские. Они вырвали его и отдали на экспертизу, которая показала, что это мак.
В результате против пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Сторона обвинения требовала посадить мужчину в тюрьму на три года, однако в итоге суд ограничился одним годом условно.
Куда гуманнее пермских полицейских оказались челябинские приставы, в конце августа отказавшие пенсионерке, матери 32-летнего неплательщика алиментов, в возможности сопровождать его в СИЗО во время административного ареста на 10 суток.
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