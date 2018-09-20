Пенсионер не выдернул сорняк в огороде и получил срок

Пермского пенсионера приговорили к году тюрьмы условно из-за сорняка. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, 64-летний житель деревни Мокино в Пермском крае — работающий и ухаживающий за женой-инвалидом пенсионер — не обращал внимания на сорняк, который пророс сквозь новый грунт на его участке.

Больше интереса к растению проявили полицейские. Они вырвали его и отдали на экспертизу, которая показала, что это мак.

В результате против пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Сторона обвинения требовала посадить мужчину в тюрьму на три года, однако в итоге суд ограничился одним годом условно.