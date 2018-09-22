В США оценили сумму ущерба от урагана «Флоренс»

Эксперты подсчитали экономический ущерб, нанесённый Северной и Южной Каролине ураганом «Флоренс». Речь идёт о сумме от $38 до $50 млрд

Аналитики агентства Moody’s учитывали повреждение недвижимости, автомобилей и всей инфраструктуры, а также недополученную местным бизнесом прибыль, пишет The Wall Street Journal

Если отталкиваться от максимальной суммы ущерба в $50 млрд, то в списке самых разрушительных ураганов в истории США «Флоренс» займёт 7-е место. Наибольший материальный урон стране в $133,5 млрд нанёс ураган «Харви», который обрушился на Техас в августе 2017 года. Следом за ним идёт «Мария» ($120 млрд) и «Ирма» ($84,2 млрд).

Как ранее писал News.ru, «Флоренс» обрушился на восточное побережье США 14 сентября. Спустя четыре дня ураган ослаб до шторма, а скорость ветра упала до 75 км/ч. По последним данным, жертвами стихии стали как минимум 37 человек.