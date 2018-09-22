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В США оценили сумму ущерба от урагана «Флоренс»
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В США оценили сумму ущерба от урагана «Флоренс» 

News.ru + ещё 7 6 часов назад
Фото: flickr.com/©White House
Эксперты подсчитали экономический ущерб, нанесённый Северной и Южной Каролине ураганом «Флоренс». Речь идёт о сумме от $38 до $50 млрд
Аналитики агентства Moody’s учитывали повреждение недвижимости, автомобилей и всей инфраструктуры, а также недополученную местным бизнесом прибыль, пишет The Wall Street Journal.
Если отталкиваться от максимальной суммы ущерба в $50 млрд, то в списке самых разрушительных ураганов в истории США «Флоренс» займёт 7-е место. Наибольший материальный урон стране в $133,5 млрд нанёс ураган «Харви», который обрушился на Техас в августе 2017 года. Следом за ним идёт «Мария» ($120 млрд) и «Ирма» ($84,2 млрд).
Как ранее писал News.ru, «Флоренс» обрушился на восточное побережье США 14 сентября. Спустя четыре дня ураган ослаб до шторма, а скорость ветра упала до 75 км/ч. По последним данным, жертвами стихии стали как минимум 37 человек.
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