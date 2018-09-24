Ещё
Навальный пробыл на свободе пять секунд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украину взбесили "опасные игры" России у Крыма
Украину взбесили "опасные игры" России у Крыма

Навальный пробыл на свободе пять секунд 

Lenta.ru + ещё 60 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оппозиционера Алексея Навального задержали при выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток административного ареста за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года в центре Москвы. Об этом в своем Twitter сообщил его соратник Леонид Волков.
«Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Открыли дверь — и тут же провели в автобус. И увезли в неизвестном направлении», — написал он.
Позднее Волков уточнил, что оппозиционер находится в ОВД «Даниловский», ему оформляют новое административное дело по ст.20.2 ч4. КоАП. «Это экзотическая статья, на моей памяти не применялась никогда. „Нарушения при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека“».
9 сентября в ходе несогласованной с властями акции протеста пострадал полицейский. Он получил несколько ударов по голове.
11 сентября директор Росгвардии Виктор Золотов пообещал превратить Навального в «отбивную» на дуэли в ответ на опубликованное Фондом борьбы с коррупцией расследование о сомнительных госзакупках в ведомстве.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японцы выступили против мира с Россией113
«Все по хатам — строить халифат»32
Су-27 перехватил украинский самолет над Черным морем625
Помпео назвал Россию бесполезной страной523
Солнцев показал фото с новой пенсионеркой112
Видео
00:39
Абрамович избили картиной по голове
Происшествия
00:56
Галкин произвел фурор «новой-старой» балладой Пугачевой
Шоу-бизнес
02:16
ВМС США предсказали гибель от нового оружия
Армия Оружие
00:57
В Баку проснулся грязевый вулкан
Происшествия В мире
02:50
Порошенко объяснил отправку кораблей в Азовское море
В мире
02:50
Корабли ВМС Украины направляются к Крымскому мосту
Армия Войска
01:14
Разоблачён очередной фейк на выборах
Политика
01:33
В Омске на ходу загорелся автобус
Происшествия Катастрофы
15:12
Израиль сделал заявление по Ил-20
Ближний Восток В мире
02:14
Израиль проигнорировал предостережения России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение