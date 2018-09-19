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В Афинах расстреляли адвоката
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В Афинах расстреляли адвоката 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © Flickr / MrSco
В северном пригороде Афин расстреляна из автомата Калашникова адвокат — все указывает на заказное убийство, сообщает издание "Прото тема".
По его данным, 33-летняя женщина-адвокат была убита в своей машине — спортивном Mercedes в подземном гараже многоэтажного дома в афинском пригороде Кифисья. На месте преступления найдены полтора десятка гильз.
Женщину обнаружила ее мать, обеспокоенная тем, что дочь почти сутки не отвечает на телефонные звонки. Адвоката убили во вторник, а тело обнаружили в среду.
На адвоката было совершено покушение в 2011 году. В нее стреляли, когда она ехала в автомобиле. Женщина была на шестом месяце беременности, после покушения она долгое время находилась в реанимации, сообщает издание. Попытку убийства тогда связывали со сведением счетов между криминальными группировками.
В 2009 году адвокат была связана с делами об ограблении, службы безопасности предполагают, что она знала некоторых представителей криминального мира, пишет издание.
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