Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии

Опубликовано видео беспорядков в селе в Кабардино-Балкарии

Беспорядки в селе Кенделен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал "Россия 24".

Столкновения произошли после того, как местные жители остановили участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы. На место событий стянули силы полиции и Росгвардии.

"В ближайшее время зачинщики будут установлены и решен вопрос о возбуждении уголовного дела", — сообщили в следственном управлении СК по Кабардино-Балкарии.

Зачинщики столкновений пытались спровоцировать конфликт, размещая в соцсетях "недостоверную информацию о происходящем" и возбуждая вражду по национальному признаку, отметили в ведомстве.

Канжальская битва произошла в 1708 году. В этом сражении кабардинцы, которых возглавлял князь Кургоко Атажукин, разбили войска крымского хана Каплан Гирея.