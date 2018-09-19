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В Канаде школьники отравились спреем для отпугивания медведей
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В Канаде школьники отравились спреем для отпугивания медведей 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Королевская полиция Ньюфаундленда заявила, что от 15 до 20 школьников пострадали в результате распыления аэрозоля для отпугивания медведей.
Об этом правоохранительные органы написали на своей странице в Twitter.
«Около 15-20 школьников подверглись воздействию аэрозоля и находятся под присмотром врачей скорой помощи», — указывается в сообщении.
В полиции считают, что учащиеся старшей университетской школы принца Уэльского отравились спреем для отпугивания медведей.
Правоохранительные органы расследуют данный инцидент.
12 апреля в школе №9 в украинской Виннице эвакуировали более 500 человек после того, как один из учеников распылил газ из баллончика, который принёс в учебное заведение.
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