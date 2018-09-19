В Нижегородской области разбился Миг-31 

В Нижегородской области в районе поселка Молочная ферма разбился Миг-31, сообщает Телеграф-канал 112. Летчики успели катапультироваться.
Как сообщается, самолет совершал учебно-тренировочный полет. Перед падением он загорелся.
Как передает Mash, самолет был прикреплен к базе "Саваслейка", которая является филиалом четвертого центра подготовки авиации Минобороны.
Источник в оперативном штабе на месте катастрофы сообщил "Интерфаксу", что на борту возникла нештатная ситуация. Пилоты живы и вышли на связь.