В Нижегородской области разбился Миг-31

Нижегородской области в районе поселка Молочная ферма разбился Миг-31, сообщает Телеграф-канал 112. Летчики успели катапультироваться.

Как сообщается, самолет совершал учебно-тренировочный полет. Перед падением он загорелся.

Как передает Mash, самолет был прикреплен к базе "Саваслейка", которая является филиалом четвертого центра подготовки авиации Минобороны