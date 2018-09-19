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Мать и сын избили продавщицу секс-шопа
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В Липецке мать и сын пойдут под суд за избиение продавщицы секс-шопа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жительница Липецка и ее сын предстанут перед судом за жестокое избиение в магазине интимных товаров продавщицы, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
По данным СК, 5 мая 2018 года обвиняемая, взяв электрошокер, пришла вместе с сыном на место своей прежней работы для выяснения отношений с бывшей коллегой.
"Находясь в магазине интимных товаров, агрессивно настроенный молодой человек применил электрошокер, нанеся 44-летней продавщице разряд электрическим током в спину. Женщина попыталась выбежать из магазина, но обвиняемый догнал её и вместе с матерью стал избивать деревянным бруском, в том числе и по голове", — говорится в сообщении.
По данным СК, в общей сложности фигуранты дела нанесли потерпевшей не менее 20 ударов. Услышав крики продавщицы, очевидцы вызвали полицию, обвиняемых задержали по горячим следам. У потерпевшей медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы пальцев рук.
В отношении 47-летней жительницы Липецка и ее 19-летнего сына было возбуждено дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия". Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. В ходе расследования уголовного дела фигуранты признали вину и раскаялись в содеянном. Экспертиза признала их вменяемыми.
"В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения", — информирует следствие.
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