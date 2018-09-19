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В Сингапуре самолёт врезался в телескопический трап
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В аэропорту Сингапура пассажирский самолёт врезался в телескопический трап 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Самолет авиакомпании Singapore Airlines врезался носовой частью в телескопический трап в аэропорту Сингапура.
Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на представителя авиакомпании.
Как уточняется, никто из 284 человек, находившихся на борту лайнера Airbus A330, не пострадал
Вылет лайнера был задержан на два часа.
В настоящее время устанавливаются причины случившегося.
Ранее сообщалось, что двигатель пассажирского самолёта авиакомпании Air Astana загорелся после посадки и заруливания на стоянку в аэропорту Астаны.
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