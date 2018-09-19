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В Лондоне автомобиль въехал в толпу у мечети
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Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль

В Лондоне автомобиль въехал в толпу у мечети 

Газета.Ru + ещё 6 57 минут назад
Фото: Reuters
На западе Лондона автомобиль совершил наезд на пассажиров неподалеку от мусульманского центра, сообщает The Sun со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел около 00.30 по местному времени (02.30 мск) в районе Оксгейт-Лейн. В результате происшествия пострадали два человека, они были госпитализированы. Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
Водитель скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция. В правоохранительных органах отметили, что инцидент, скорее всего, не связан с терроризмом.
Ранее сообщалось, что в Китае внедорожник въехал в толпу людей на городской площади.
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