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Сбежавшие из закрытой школы подростки найдены
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Найдены все 23 подростка, сбежавших из закрытой школы в Уссурийске 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители нашли 23 подростка, которые сбежали из спецшколы в Уссурийске, идет проверка по факту побега, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее в краевом УМВД информировали, что полиция разыскивает подростков, сбежавших из закрытой школы в Уссурийске. Часть детей нашли, утром в среду продолжались поиски еще девятерых.
"Восемнадцатого сентября 2018 года из специальной школы закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением, расположенной в Уссурийске, самовольно ушли 23 несовершеннолетних воспитанника. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка… В настоящее время местонахождение подростков установлено", — говорится в сообщении.
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