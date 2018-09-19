Ещё
Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах выросло
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль

Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах выросло до 81, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Не менее 81 человека погибли, еще 71 пострадал на Филиппинах в результате тайфуна "Мангхут", сообщает портал Rappler со ссылкой на властей.
Ранее сообщалось о 74 погибших, 74 пострадавших, еще 55 человек считались пропавшими без вести.
Как сообщает портал, наибольшее количество жертв зафиксировано в Кордильерском административном регионе, который сильнее всего пострадал от оползней. На данный момент ведется поиск еще 70 человек.
Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин в пятницу вечером. По данным властей, тайфун затронул более 800 тысяч человек, проживающих в регионе. В Китае погибли четыре человека, обрушились более тысячи зданий, повреждены около 4,3 тысячи строений. По данным властей республики, ущерб от тайфуна в КНР превысил $750 млн
Последние новости
Шойгу рассказал, почему произошла такая трагедия Стало известно, по чьей вине был сбит российский Ил-20 "Меня продали за 15 марок". Как жили люди, угнанные немцами из СССР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль499
Ещё одна страна поддержала Россию по Крыму467
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20115
Грузины вбросили нелепую версию гибели MH-17173
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия59
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
05:14
Во Львове запретили использовать русский язык
Украина В мире
01:30
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20
Армия
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение