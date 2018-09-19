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Тайны 90-х: Хачатурян крышевал рынки и «грел» СИЗО
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Тайны 90-х: Хачатурян крышевал рынки и «грел» СИЗО 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
«Московский комсомолец» расследовал прошлую жизнь убитого тремя дочерьми Михаила Хачатуряна.
Собеседники рассказали изданию, что теща Хачатуряна Лариса Тодика в 1990-х годах «держала» несколько борделей в Москве, в которых могла работать и супруга убитого Аурелия.
«Она не только "мамкой" была», — рассказал бывший коллега Тодики.
По его словам, теща Хачатуряна и сама оказывала услуги интимного характера в своих заведениях.
Тем временем друг убитого дочерьми отца, карманник-рецидивист Ваго, рассказал, что сам Хачатурян в 1990-х занимался крышеванием мелкого бизнеса — рынков и палаток, — а также охранял бизнесменов.
«Начать бизнес на Алтушке без одобрения Хачатуряна было невозможно», — сообщил он.
Кроме того, Хачатурян «грел» многие СИЗО в Москве — снабжал тех, кто там сидел, тем, что им было нужно, а одним из его ближайших друзей был человек, имевший отношение к Ореховской организованной преступной группировке.
Тем не менее Ваго подчеркнул, что в течение примерно 10 последних лет Хачатурян не имел никакого отношения к криминалу.
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