Тайны 90-х: Хачатурян крышевал рынки и «грел» СИЗО

Собеседники рассказали изданию, что теща Хачатуряна Лариса Тодика в 1990-х годах «держала» несколько борделей в Москве, в которых могла работать и супруга убитого Аурелия.

«Она не только "мамкой" была», — рассказал бывший коллега Тодики.

По его словам, теща Хачатуряна и сама оказывала услуги интимного характера в своих заведениях.

Тем временем друг убитого дочерьми отца, карманник-рецидивист Ваго, рассказал, что сам Хачатурян в 1990-х занимался крышеванием мелкого бизнеса — рынков и палаток, — а также охранял бизнесменов.

«Начать бизнес на Алтушке без одобрения Хачатуряна было невозможно», — сообщил он.

Кроме того, Хачатурян «грел» многие СИЗО в Москве — снабжал тех, кто там сидел, тем, что им было нужно, а одним из его ближайших друзей был человек, имевший отношение к Ореховской организованной преступной группировке.

Тем не менее Ваго подчеркнул, что в течение примерно 10 последних лет Хачатурян не имел никакого отношения к криминалу.