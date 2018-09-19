Меркачёва раскрыла детали из жизни Шестуна

Ева Меркачёва: «Шестун говорил, что мечтает еще об одной дочке»

Одна из самых известных в России правозащитниц рассказала о том, почему ей важно поддерживать главу Серпуховского района, сообщает Oka.fm.

Ева Меркачёва — женщина, знакомство с которой вызывает удивление. Легко поверить, что эта маленькая яркая брюнетка — писатель и журналист, но то, что она — активный правозащитник, регулярно посещающий различные места заключения, настойчиво борющийся с тамошними безобразиями, укладывается в голове с трудом. И тем не менее, именно Ева стала тем человеком, кто на протяжении всех последних месяцев регулярно навещал в СИЗО главу Серпуховского района, помогал ему отстаивать свои права, выслушивал и вселял веру в хорошее. В своем чрезвычайно плотном графике Ева Меркачёва выделила время, чтобы ответить на наши вопросы.

— Ева, вы посещали Александра Шестуна с первых дней заключения. Как менялся он в течение этих почти трех месяцев?

— Пребывание в СИЗО никому не добавляет силы и здоровья, но я была поражена тем, как Александр Вячеславович раз от раза физически сдавал. Хотя он старался этого не показывать, изменения были очевидны. Если в первые посещения это был полный сил, энергичный человек, то в последнюю нашу встречу он был заторможен, отвечал на вопросы не сразу, движение и речь давались ему с усилием. Я уж не говорю о том, как он похудел. Очевидно, в его организме начинались необратимые процессы. Мы очень беспокоились за его здоровье и жизнь. Однако сила духа не изменяла ему. Я уже рассказывала, как во время голодовки Шестуна его сосед по камере демонстративно ел разные вкусные блюда и постоянно предлагал Александру Вячеславовичу присоединиться. Это же настоящая пытка для голодающего человека — чувствовать запах еды, видеть ее рядом… Но он остался верен своей цели, а чтобы не забываться в какой-то момент, написал на руках и ногах чернилами слово «голодовка».

— Чем для вас интересно дело Шестуна?

— В этой истории с самого начала было множество нарушений. Все эти месяцы мы пытались добиться справедливости. На примере Шестуна видно, как к нам относится власть. Ведь все знали про нарушения, про то, что Шестун имеет право участвовать в выборах, и Элла Памфилова сказала, что не должно быть никаких препятствий, и Михаил Федотов к нему приходил, но вместо того, чтобы впустить нотариуса, его перевели в СИЗО «Лефортово» , и нотариус так и не смог к нему попасть. [Ни начальник СИЗО-5 Денис Папуша, ни начальник СИЗО-2 Алексей Ромашин не пустили нотариуса, ссылаясь на отсутствие разрешение от следователя. При этом следователь по особо важным делам ГСУ СКР Роман Видюков тянул время, чтобы Шестун не успел зарегистрироваться. Прим. Авт.]. То есть, получается, что ни слова Памфиловой, ни слова Федотова — ничего не помогло. Есть силовики, которые сказали — ты не будешь участвовать в выборах, и так и произошло, несмотря на слова и действия тех людей, которые должны отвечать за законность выборов. Это Шестуна очень сильно подкосило, он очень переживал, потому что верил в свои конституционные права. Еще он очень сильно страдал от того, что не может увидеть своих детей. Вообще, сломить такого человека, как он, очень сложно, но когда речь заходит о детях, о невозможности встреч с ними — это очень сильно подкашивает даже самых сильных. Он говорил, что мечтал о еще об одной дочке, но, видимо, этой мечте уже не суждено сбыться. Я уговаривала его, что он еще успеет стать отцом… Порой я замечала, что на него накатывает неверие в будущее, ощущение безнадежности. Это, конечно, печально. Человек пытался разоблачить людей у власти, которые совершили преступление, а в результате оказался за решеткой сам.

— Вы слушали обращение Шестуна к президенту Путину?

— Слушала, конечно, слушала. И мне почему-то казалось, что оно станет таким охранительным билетом для него. Но получилось наоборот, и это страшно, что в нашей стране так происходит. Человек, который кого-то разоблачает, сам страдает от преследований. Вот это вот страшно, честно вам скажу. Это прямо печально-печально.

— Сейчас Александр Вячеславович находится в больнице «Матросской тишины». Какие там условия?

— Да, как мы и просили, его перевели в эту больницу. Вообще, по закону, когда человек начинает голодать, ему нужен ежедневный врачебный присмотр. Очень хорошо, что его перевели в больницу, потому что могли махнуть рукой — и он просто умер бы. Он собирался до 9 сентября голодать как минимум. Но на такой жесткой голодовке велик был шанс не протянуть. Больница в «Матросской тишине» обычная, я бы не сказала, что она супер, но это точно лучше, чем находиться в СИЗО. В палате по двое-трое человек, условия вполне приличные, есть душ, можно помыться. Врачи приходят каждый день. Какие-то сложные исследования не делают, но, например, УЗИ есть возможность сделать. Питание чуть-чуть получше, побольше, можно заказать горячие обеды на свой выбор. Очень много таких функций, которых нет в «Лефортово».

— Вы собираетесь навестить его в больнице?

— К сожалению, я не имею такой возможности. Мне и группе правозащитников вход в «Матросскую тишину» пока закрыт. Нас сделали свидетелями по одному делу, а свидетели не имеют права посещать СИЗО.

— Как вы считаете, что ждет Шестуна после выписки из больницы?

— Мне трудно ответить. Наша власть может удивлять как своей жестокостью, так и неожиданным милосердием. Были примеры, когда что-то менялось — и человека отпускали. Мне бы очень хотелось, чтобы Александр Шестун стал тем самым счастливым исключением. К тому же преступление, в котором его обвинили — экономическое, а в «Лефортово» содержатся преступники государственного масштаба. Никогда раньше не было там главы района, это настолько мелко для такого изолятора…

— Ева, что вас заставляет раз за разом ходить в застенки, вникать в эти истории?

— Я думаю, что это лучший способ понять свою страну, изучить ее историю. Чтобы появилось понимание того, что происходит вокруг, нужно спуститься туда. За какие преступления там люди оказываются — это говорит об уровне развития страны. А такие дела, практически фейковые, как у Шестуна, не делают чести нашей правоохранительной системе. Как однажды сказал наш известный адвокат Резник, в стране бывают вредители. Это как раз люди, возбуждающие уголовные дела, которые люди, народ, не понимают. Я думаю, Шестун стал жертвой таких вредителей.