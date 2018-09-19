В Южно-Сахалинске массово отравились шаурмой

В Южно-Сахалинске произошло массовое отравление шаурмой «от Акопа»

"В настоящее время в стационаре из-за продукции киоска "У Акопа" на лечении находятся 23 человека. Во вторник мы взяли образцы шаурмы на предприятии, результаты анализов пока не готовы. По предварительной версии, всему виной некачественный ингредиент, который изготовители добавили в фаст-фуд. Имело место и несоблюдение санитарно-гигиенического режима", — рассказала исполняющая обязанности начальника отдела санитарного надзора ведомства Наталья Карташова.

В соцсетях жертвы массового отравления выкладывают снимки из больницы и просят земляков обходить стороной злополучный киоск. Судя по комментариям, заведение в городе пользовалось популярностью.