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В Южно-Сахалинске массово отравились шаурмой
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В Южно-Сахалинске произошло массовое отравление шаурмой «от Акопа» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Fotolia / Tom Wang
Более 20 человек после отравления уличной шаурмой попали в инфекционное отделение городской больницы Южно-Сахалинска, сообщили в среду РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
"В настоящее время в стационаре из-за продукции киоска "У Акопа" на лечении находятся 23 человека. Во вторник мы взяли образцы шаурмы на предприятии, результаты анализов пока не готовы. По предварительной версии, всему виной некачественный ингредиент, который изготовители добавили в фаст-фуд. Имело место и несоблюдение санитарно-гигиенического режима", — рассказала исполняющая обязанности начальника отдела санитарного надзора ведомства Наталья Карташова.
В соцсетях жертвы массового отравления выкладывают снимки из больницы и просят земляков обходить стороной злополучный киоск. Судя по комментариям, заведение в городе пользовалось популярностью.
В пресс-службе регионального минздрава подтвердили, что в инфекционном отделении городской больницы Южно-Сахалинска действительно участились случаи поступления людей с острой кишечной инфекцией. Развернутый комментарий по этому вопросу пресс-служба обещала предоставить позже.
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