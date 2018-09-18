СК возбудил дело по факту крушения Ил-20 в Сирии

В сообщении ведомства уточняется, что СК возбудил дело по факту крушения Ил-20 над Средиземным морем.

«На месте происшествия совместно с представителями Минобороны России работают следователи и криминалисты СК России», — заявила Петренко.

Также отмечается, что в данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.