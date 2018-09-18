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СК возбудил дело по факту крушения Ил-20
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СК возбудил дело по факту крушения Ил-20 в Сирии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Wikimedia
Официальный представитель Следственного комитета (СК) России заявила, что по факту крушения российского самолета Ил-20 в Сирии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сообщении ведомства уточняется, что СК возбудил дело по факту крушения Ил-20 над Средиземным морем.
«На месте происшествия совместно с представителями Минобороны России работают следователи и криминалисты СК России», — заявила Петренко.
Также отмечается, что в данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что самолет Ил-20 попал под огонь сирийских военных из-за несоблюдения российско-израильских договоренностей по предотвращению опасных инцидентов.
RT на русском: последние новости
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