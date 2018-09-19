В Петербурге учительница ударила школьника и попала в больницу

Учительница немецкого языка в Калининском районе Петербурга ударила 13-летнего ученика учебником по голове, после чего ей самой потребовалась госпитализация, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации района Юлия Лебединова.

Ранее в СМИ сообщалось, что в 111-й школе Калининского района с углубленным изучением немецкого языка учительница ударила 13-летнего школьника учебником по голове. Впоследствии медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму.

Пресс-секретарь администрации Калининского района Петербурга Юлия Лебединова рассказала, что инцидент произошел 11 сентября с учительницей-профессиональным лингвистом в возрасте около 50 лет. По словам Лебединовой, учительница пришла в школу 1 сентября и до этого никогда с детьми не работала.

"Это случилось на уроке замещения в седьмом классе, она не ведет уроки в этом классе. Она не справилась с дисциплиной. Ребенок пострадавший тоже в общем-то известен своими проказами. И так как она себя почувствовала плохо на уроке, она в предварительном разговоре пояснила, что таким образом повернулась, это не был намеренный удар", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, момент самого события не был истолкован как что-то чрезвычайное, мальчик досидел до конца уроков, вернулся домой и после этого обратился к медикам. "Учительница была госпитализирована тоже, потому что ей стало совсем плохо, у нее открылось кровотечение, она была прооперирована в эти же дни в больнице, куда она госпитализирована. Сейчас она находится на послеоперационном лечении", — добавила пресс-секретарь.