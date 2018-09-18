Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна

Издание «Московский комсомолец» восстановило картину последних дней Михаила Хачатуряна , убитого своими дочерями.

Как выяснили журналисты издания, за несколько дней до смерти Хачатурян вышел из клиники неврозов, где лечился не в первый раз.

Оказавшись дома, Хачатурян захотел узнать, как в его отсутствии жили дочери Ангелина, Крестина и Мария. Проверив телефон одной из них, он обнаружил денежное зачисление в размере 12 тысяч рублей.

Девочки отказались рассказывать Михаилу, кто и за что перевел им деньги, что вывело его из себя. Впоследствии ему удалось выяснить, что деньги перевел молодой человек из компании, с которой общались его дочери.

Хачатурян дважды звонил этому молодому человеку, первый раз за день до смерти, второй раз в день смерти. В первый раз разговор не состоялся, поскольку Михаил был сильно зол на него и своих дочерей. Во второй раз он все-таки выслушал объяснения молодого человека: девочки попросили в долг, так как потратились.

Издание предполагает, что этот скандал стал причиной нападения девушек на отца.

Напомним, 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело мужчины Михаила Хачатуряна с множественными резаными ранами. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего — 17, 18 и 19 лет.