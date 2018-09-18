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Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна
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Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна 

Рамблер 1 час назад
Фото: Никеричев Андрей / АГН Москва
Издание «Московский комсомолец» восстановило картину последних дней Михаила Хачатуряна, убитого своими дочерями.
Как выяснили журналисты издания, за несколько дней до смерти Хачатурян вышел из клиники неврозов, где лечился не в первый раз.
Оказавшись дома, Хачатурян захотел узнать, как в его отсутствии жили дочери Ангелина, Крестина и Мария. Проверив телефон одной из них, он обнаружил денежное зачисление в размере 12 тысяч рублей.
Девочки отказались рассказывать Михаилу, кто и за что перевел им деньги, что вывело его из себя. Впоследствии ему удалось выяснить, что деньги перевел молодой человек из компании, с которой общались его дочери.
Хачатурян дважды звонил этому молодому человеку, первый раз за день до смерти, второй раз в день смерти. В первый раз разговор не состоялся, поскольку Михаил был сильно зол на него и своих дочерей. Во второй раз он все-таки выслушал объяснения молодого человека: девочки попросили в долг, так как потратились.
Издание предполагает, что этот скандал стал причиной нападения девушек на отца.
Напомним, 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело мужчины Михаила Хачатуряна с множественными резаными ранами. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего — 17, 18 и 19 лет.
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