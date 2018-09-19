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Скандал во МХАТе: Спектакль Богомолова едва не сорвали фанаты Чехова
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Скандал во МХАТе: Спектакль Богомолова едва не сорвали фанаты Чехова 

Рамблер + ещё 4 48 минут назад
Спектакль режиссера Константина Богомолова по пьесе Оскара Уайльда попытались сорвать неизвестные, сообщает РЕН ТВ.
«Это не Чехов!» — кричали двое мужчин, выбежавшие на сцену во время второго действия.
На видеозаписи, сделанной одним из зрителей спектакля «Идеальный муж. Комедия», видны мужчины, которых со сцены пытаются вывести охранники Московского художественного театра имени Антона Чехова.
Канал отмечает, что не все зрители поняли, что произошедшее не было предусмотрено постановщиком спектакля.
Ранее о намерении сорвать спектакль «Идеальный муж. Комедия» в МХТ имени Чехова заявляли активисты движения SERB. Причиной этого они называли несоответствие сюжета пьесы Оскара Уайльда с тем, что в итоге срежиссировал Константин Богомолов.
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