Аппарат Мосгордумы эвакуировали из-за угрозы взрыва

"Действительно, в Мосгордуму поступил анонимный звонок об угрозе взрыва. Все сотрудники аппарата Мосгордумы и депутаты столичного парламента централизованно выведены на улицу", — сказал Шапошников.

По его словам, в ходе эвакуации паники допущено не было, на месте работают сотрудники экстренных служб.

В июне из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва были эвакуированы институт хирургии имени Вишневского, Верховный суд и "Театр.doc"