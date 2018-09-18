Аппарат Мосгордумы эвакуировали

Председатель московского парламента Алексей Шапошников сообщил, что сотрудники аппарата Мосгордумы были эвакуированы после анонимного звонка об угрозе взрыва, передает РИА "Новости".
"Действительно, в Мосгордуму поступил анонимный звонок об угрозе взрыва. Все сотрудники аппарата Мосгордумы и депутаты столичного парламента централизованно выведены на улицу", — сказал Шапошников.
По его словам, в ходе эвакуации паники допущено не было, на месте работают сотрудники экстренных служб.
В июне из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва были эвакуированы институт хирургии имени Вишневского, Верховный суд и "Театр.doc"