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Аппарат Мосгордумы эвакуировали
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Аппарат Мосгордумы эвакуировали из-за угрозы взрыва 

Газета.Ru + ещё 1 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Председатель московского парламента Алексей Шапошников сообщил, что сотрудники аппарата Мосгордумы были эвакуированы после анонимного звонка об угрозе взрыва, передает РИА "Новости".
"Действительно, в Мосгордуму поступил анонимный звонок об угрозе взрыва. Все сотрудники аппарата Мосгордумы и депутаты столичного парламента централизованно выведены на улицу", — сказал Шапошников.
По его словам, в ходе эвакуации паники допущено не было, на месте работают сотрудники экстренных служб.
В июне из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва были эвакуированы институт хирургии имени Вишневского, Верховный суд и "Театр.doc"
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