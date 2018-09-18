Возбуждено дело о продаже наркотиков в клубе Басты

В ходе оперативного эксперимента в клубе Gazgolder в центре Москвы участнику мероприятия продали наркотик, в связи с чем возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
Как следует из открытых источников, клуб Gazgolder принадлежит одноименному продюссерскому центру, один из владельцев которого — Василий Вакуленко, известный рэпер Баста.
Оперативное мероприятие прошло в клубе в Нижнем Сусальном переулке еще 9 сентября.
"Неустановленное лицо совершило незаконный сбыт вещества массой 1,13 грамм, которое, согласно экспертизе, содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон, что является значительным размером", — сказал собеседник агентства.
В понедельник по этим материалам возбудили уголовное дело.