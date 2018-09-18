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Полиция нагрянула в клуб Басты
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Полиция пришла в клуб Басты за наркотиками и преуспела 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: @gazgolderclub
Полиция возбудила уголовное дело по факту продажи наркотиков в московском клубе Gazgolder. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.
Оперативное мероприятие прошло 9 сентября. В ходе эксперимента участнику операции продали запрещенные вещества. Личность дилера не установлена.
«Неустановленное лицо совершило незаконный сбыт вещества массой 1,13 грамма, которое, согласно экспертизе, содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон, что является значительным размером», — уточнил источник в полиции.
Клуб Gazgolder принадлежит рэперу Василию Вакуленко, также известному как Баста, Ноггано и N1NT3ND0.
В июне 2017-го Арбитражный суд Москвы обязал АО «Ньюс Медиа», владеющее порталом Life, удалить информацию об обнаружении наркотиков в заведении.
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