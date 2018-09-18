При ударе Израиля погибли двое палестинцев

При ударе Израиля по сектору Газа погибли двое палестинцев

Двое палестинцев погибли, попав под израильский обстрел на юге сектора Газа, сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Пресс-служба Армии обороны Израиля накануне сообщала об ударе с воздуха в этом районе по "террористам", которые приблизились к пограничному забору и оставили там подозрительный предмет.

"Тела двух погибших поступили этой ночью в больницу Насер в городе Хан-Юнисе. Палестинцы погибли в результате израильского обстрела", — сказал аль-Кидра.

Он не уточнил, были ли погибшие боевиками и к какой группировке принадлежали.