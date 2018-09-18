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При ударе Израиля погибли двое палестинцев
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При ударе Израиля по сектору Газа погибли двое палестинцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Mahmud Hams
Двое палестинцев погибли, попав под израильский обстрел на юге сектора Газа, сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Пресс-служба Армии обороны Израиля накануне сообщала об ударе с воздуха в этом районе по "террористам", которые приблизились к пограничному забору и оставили там подозрительный предмет.
"Тела двух погибших поступили этой ночью в больницу Насер в городе Хан-Юнисе. Палестинцы погибли в результате израильского обстрела", — сказал аль-Кидра.
Он не уточнил, были ли погибшие боевиками и к какой группировке принадлежали.
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