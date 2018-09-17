Ход ракетой: что Россия узнала о сбитом «Боинге»

Министерство обороны России взорвало информационную бомбу. Представители российского военного ведомства рассекретили данные по номеру ракеты, которой, по версии российской стороны, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит малайзийский Boeing MH17. Почему эти данные были обнародованы только сейчас и есть ли шансы, что нам поверят в мире?

17 сентября Министерство обороны России устроило экстренный брифинг, чтобы проинформировать о новых доказательствах в деле о сбитом над Донбассом малазийском Boeing MH17. По новой российской версии, удалось установить бортовой номер сбившей самолет ракеты. Она была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии, где до сих пор хранится информация о ней, и после распада СССР попала в воинскую часть на территории нынешней Украины. Что мешало получить такую информацию раньше, чем через четыре с лишним года после трагедии — представители Минобороны РФ не пояснили. Одно из объяснений — толчком стала публикация данных о ракете Международной следственной группой 24 мая.

В отличие от «войны компроматов» с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, которая иногда походит на клоунаду с обеих сторон (о чем свидетельствует и волна мемов в соцсетях), доказательства в деле о сбитом пассажирском самолете обнародуются крайне редко и подкреплены снимками и документами. Здесь не до шуток — погибли 298 человек. Очевидно, что и та (условный Запад с Украиной), и другая (Россия) сторона имеют стойкую уверенность в своей правоте. Проблема в том, что стороны друг друга, кажется, не хотят слышать — возможно, и не могут.

Так, представители Минобороны России полагают, что представленные факты «наглядно доказывают несостоятельность обвинений в том, что к этой трагедии была причастна самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса „Бук“, которая якобы принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде». Причем в Минобороны особо подчеркнули, что ведомство разглашает данные под грифом «совершенно секретно». Эти секретные сведения даже предоставлены голландской стороне.

В ходе брифинга начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил Николай Паршин заявил, что совместная следственная группа (ССГ) ищет не ту ракету, которая реально была выпущена по самолету.

Журналисты спросили, могли ли ополченцы ДНР или ЛНР захватить у ВСУ ЗРК «Бук» и выпущенную ракету — проще говоря, сами выпустить эту ракету (о том, что ополченцы подбили ракетой украинский военно-транспортный самолет АН-26, за который ошибочно приняли пассажирский «Боинг», сразу после трагедии в соцсетях писал небезызвестный Игорь Стрелков, информация тогда не подтвердилась). Отвечая на этот вопрос, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что ведомство не располагает документами, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту версию. Однако, по его словам, ранее с украинской стороны звучали заявления, что ни одна ракета не попала в вооруженные силы самопровозглашенных республик. Таким образом, Киев сам отрезал себе возможность делать подобные заявления, считает представитель Минобороны. Но ополченцы как раз неоднократно публично заявляли, что захватывали украинские «Буки». Кому в данном случае верить — неясно.

По словам Конашенкова, в настоящее время данные о ракете должны находиться в архивах 223-го зенитно-ракетного полка ВС Украины. Он добавил, что на имеющейся в распоряжении российского военного ведомства аудиозаписи слышен голос украинского полковника Руслана Гринчака.

«Произнесенная им фраза о возможности сбить еще один малайзийский Boeing подтверждает его осведомленность об обстоятельствах крушения МН17», — сказал Конашенков.

Откуда у Минобороны России исходник этой записи, сделанной во время подготовки украинских военных к учениям в 2016 году, и есть ли основания считать ее подлинной, тоже непонятно.

Еще менее ясно, почему своими «новыми доказательствами» Министерство обороны РФ поделилось именно сейчас. Последнее публичное заявление Совместной следственной группы (ССГ), занимающейся расследованием крушения Boeing на Украине (в эту группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) появилось почти четыре месяца назад, 24 мая 2018 года. По версии этого следствия, зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском. Минобороны РФ, комментируя выводы ССГ, тогда отвергло все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу. В министерстве также отметили, что голландским правоохранительным органам были представлены исчерпывающие доказательства, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК «Бук» к уничтожению Boeing.

Проблема в том, что России едва ли поверят — и в силу того, как мы в последние годы реагировали на обвинения в других преступлениях, в частности на историю с отравлением Скрипалей в Солсбери, и собственно из-за российской реакции на гибель «Боинга» в Донбассе. Во-первых, в СМИ появлялись различные версии, которые оказывались фейками. Во-вторых, 25 июля 2015 года Россия заблокировала в ООН резолюцию Совета Безопасности по созданию Международного трибунала по расследованию авиакатастрофы, воспользовавшись правом вето. Тогда при голосовании 11 стран были за трибунал, а три — Китай, Ангола и Венесуэла — воздержались. Естественно, тогда такое решение России только усилило подозрения мирового сообщества в причастности российской стороны к трагедии на Донбассе.

При этом окончательный официальный доклад Совместной следственной группы по итогам расследования пока так и не обнародован. Как нет и санкций против России именно за сбитый самолет. Однако именно эта трагедия стала «точкой невозврата» в отношениях России с Западом.

Тем интереснее истинная причина, по которой Министерство обороны РФ решило выступить с новыми доказательствами вины Украины только сейчас. По времени это совпало с днем официального разрыва Украиной соглашения о дружбе и сотрудничестве с Россией. Но это скорее всего просто совпадение. Никакого практического отношения ни к Минским соглашениям, которые сейчас гораздо важнее для российско-украинских отношений, чем ставший мифом договор о дружбе, ни к негативному для России новому информационному фону вокруг Украины в связи с расколом РПЦ эта история сейчас вроде бы не имеет.

Возможно, Россия пытается таким способом упредить появление итого доклада следственной группы и начало судебного процесса. Суд пройдет в Нидерландах.

В любом случае международной следственной группе теперь надо как-то отвечать Министерству обороны России. Молчание станет знаком согласия с российской версией.