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В Мексике обнаружили грузовик со 157 трупами
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В Мексике обнаружили грузовик со 157 трупами 

RT на русском + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Reuters
Недалеко от мексиканского города Гвадалахара был обнаружен грузовик с холодильным прицепом, где находились 157 трупов.
Об этом сообщает Mexico Daily News.
Отмечается, что прицеп брошенного грузовика являлся временным хранилищем трупов, для которых не хватило места в государственных моргах.
По данным издания, транспортное средство бросили вблизи жилых домов, не предупредив при этом местные власти о подобном шаге. Вскоре запах из машины начал тревожить местное население.
В настоящее время начато расследование, полиция намерена выяснить, как и почему грузовик с трупами оказался возле населённой территории.
Уточняется, что из-за вспышки преступности в стране подобная практика хранения тел не является чем-то новым, однако такие «морги на колёсах» не должны стоять возле населённых кварталов.
Ранее прокурор мексиканского штата Веракрус Хорхе Уинклер рассказал об обнаружении на территории региона 166 человеческих черепов в тайном захоронении.
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