Учительница избила ребенка до сотрясения мозга

13-летний школьник из Санкт-Петербурга получил сотрясение мозга после того, как учительница ударила его книгой. Об этом сообщает 78.ru.

11 сентября ученик школы №111 Санкт-Петербурга в сопровождении родителей обратился в детский травмпункт, где у него диагностировали сотрясение мозга. Позже ребенок прошел обследование в детской больнице №2, где ему поставили диагноз черепно-мозговая травма.

Мальчик рассказал, что учительница немецкого языка ударила его книгой по голове, призывая к порядку на уроке.

Родители школьника обратились в полицию.