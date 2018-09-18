Учительница избила ребенка до сотрясения мозга 

13-летний школьник из Санкт-Петербурга получил сотрясение мозга после того, как учительница ударила его книгой. Об этом сообщает 78.ru.
11 сентября ученик школы №111 Санкт-Петербурга в сопровождении родителей обратился в детский травмпункт, где у него диагностировали сотрясение мозга. Позже ребенок прошел обследование в детской больнице №2, где ему поставили диагноз черепно-мозговая травма.
Мальчик рассказал, что учительница немецкого языка ударила его книгой по голове, призывая к порядку на уроке.
Родители школьника обратились в полицию.
Издание «Росбалт» выяснило, что преподавательница работала в школе две недели и не имела педагогического опыта. После инцидента ее уволили. Она утверждает, что не собиралась наносить ребенку травму, и признает, что работа с детьми — это не ее.