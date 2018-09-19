«Придется отдуваться»: Израиль о сбитом Ил-20

«Придется публично отдуваться»: израильские СМИ о крушении Ил-20

Израильские СМИ прокомментировали крушение российского самолета Ил-20 в сирийской провинции Латакия, которое произошло в результате действий авиации ЦАХАЛ , признав, что отчасти вина действительно лежит на Иерусалиме

Сирией. По мнению автора статьи в издании Haaretz, данный инцидент "мог быть отчасти спровоцирован (намеренно) запоздалым оповещением со стороны Израиля ", а также целой совокупностью факторов, среди которых, как замечает корреспондент, возможна и несогласованность действий между Россией

Издание заключает, что Израиль, вероятно, в любом случае будет вынужден в ближайшее время ограничить свою военную активность в Сирии и "публично отдуваться за случившееся".

Издание Jerusalem Post, в свою очередь, отмечает, что прежде риторика Москвы в адрес Иерусалима после инцидентов с участием израильской авиации не была столь жесткой.

При этом издание признает, что версия, согласно которой израильские ВВС могли умышленно пойти на военную "хитрость", чтобы ввести в заблуждение сирийские силы ПВО, не лишена смысла, так как уведомление по горячей линии российской стороне об ударе пришло менее чем за минуту до атаки, что не позволило своевременно увести Ил-20 в безопасную зону.

Как заключает Jerusalem Post, трагедия создает проблемы для Израиля, так как возникла угроза того, что "хрупкий баланс может измениться". Россия, по мнению издания, дает понять, что инцидент не был ошибкой, а является прямым следствием израильских авиаударов по Сирии.

Газета "Едиот Ахронот", в отличие от вышеупомянутых изданий, называет версию о преднамеренной израильской провокации необоснованной и обвиняет в произошедшем сирийские правительственные войска.

При этом опасения издания вызывают лишь слухи о возможных поставках сирийской армии зенитных комплексов С-300, что может осложнить деятельность израильской авиации в регионе.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия (в этом регионе расположена российская авиабаза Хмеймим).

Как заявили в Минобороны России , израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, поставили его под удар сирийских средств ПВО, в результате чего воздушное судно с 15 военнослужащими на борту было уничтожено.