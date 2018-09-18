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Украинский «Крым» протаранил российский танкер
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Украинский «Крым» протаранил российский танкер «Механик Погодин» 

ТК «Звезда» + ещё 25 8 часов назад
Пьяный украинец на лодке протаранил российский танкер. Мужчина получил множество травм и был госпитализирован.
В Херсоне владелец моторный лодки «Крым», будучи в состоянии алкогольного опьянения, протаранил арестованный на Украине российский танкер «Механик Погодин».
В результате столкновения 38-летний мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован в больницу. По данным местного издания «Новый день», владелец лодки попросту не заметил танкер из-за темноты.
Точные причины аварии на воде устанавливаются.
«Механик Погодин» был задержан украинской стороной в Херсоне десятого августа. Формальная причина ареста судна заключается в финансировании строительства судна в 2011 году компанией АО «ВЭБ-Лизинг», которая входит в санкционные списки Украины.
В свою очередь компания «В. Ф. Танкер» подала иск в суд, так как считает, что задержание судна было незаконным.
В Госдуме также осудили действия Киева и пригрозили серьезными ответными мерами.
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