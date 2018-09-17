Валерий Шувалов погиб на съемках за 500 рублей 

Актер из народного театра города Тутаева Валерий Шувалов погиб на съемках сериала «Смерш».
Как передает Telegram-канал Mash, трагедия произошла в первый съемочный день с участием Шувалова во время сцены массовой драки. За съемочный день Шувалов должен был получить гонорар 500 рублей.
Актер погиб из-за неудачного падения. Как сообщает Mash, пока неясно, упал ли Шувалов самостоятельно или его толкнули.
Шувалов жил в Тутаеве с престарелой матерью, других родственников у него не было. Коллеги по народному театру начали сбор средств на похороны актера.