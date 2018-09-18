«Живой труп»: в Польше «умерший» воскрес

Мужчина после бурного веселья «воскрес» в морге и вернулся на вечеринку

Житель Польши очнулся в морге после того, как его ошибочно приняли за мертвого.

Житель польского города Семяновице-Сленске, признанный погибшим, очнулся в морге. Придя в себя, он отказался от госпитализации и отправился на вечеринку к друзьям.

Курьезный случай произошел в местном клубе. Во время веселья мужчина переборщил с алкоголем и потерял сознание. Прохожие, увидев его лежащим на улице, вызвали скорую. Прибывшие на место происшествия медики не обнаружили у 31-летнего молодого человека признаков жизни и направили в морг.

Спустя какое-то время мужчина очнулся в морозильной камере. Проходивший мимо охранник морга услышал крики о помощи и открыл ящик. Там он увидел «покойника», который просил принести ему теплое одеяло. Мужчина выбрался из холодильника, но не стал выяснять, почему ему поставили неправильный диагноз, а отправился на вечеринку, где его потеряли друзья, пишет PatrztuNews.

Ранее житель польского города Каменна-Гура очнулся в морге на столе паталогоанатома.