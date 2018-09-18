Россиянка подарила знакомой новорожденную дочь

Жительница Омска подарила знакомой новорожденную дочь

Кировский районный суд Омска рассмотрит дело в отношении местной жительницы, подарившей свою новорожденную дочь знакомой учительнице из Санкт-Петербурга

Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в июне этого года учительница младших классов приехала в Омск, где ей передали новорожденного ребенка, которому было всего девять дней.

"С помощью подложных документов малышку вывезли в Санкт-Петербург. Об этом узнала хозяйка квартиры, в которой мать девочки снимала комнату, и сообщила в правоохранительные органы", — сказала представитель прокуратуры.

Свое решение подарить ребенка его мать объяснила стесненными материальными условиями и трудностями с поиском работы.

Как пояснили в надзорном ведомстве, "омский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "д", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов")". "Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Омска", — заключили в пресс-службе.