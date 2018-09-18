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Россиянка подарила знакомой новорожденную дочь
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Жительница Омска подарила знакомой новорожденную дочь 

ТАСС + ещё 16 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Кировский районный суд Омска рассмотрит дело в отношении местной жительницы, подарившей свою новорожденную дочь знакомой учительнице из Санкт-Петербурга.
Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в июне этого года учительница младших классов приехала в Омск, где ей передали новорожденного ребенка, которому было всего девять дней.
"С помощью подложных документов малышку вывезли в Санкт-Петербург. Об этом узнала хозяйка квартиры, в которой мать девочки снимала комнату, и сообщила в правоохранительные органы", — сказала представитель прокуратуры.
Свое решение подарить ребенка его мать объяснила стесненными материальными условиями и трудностями с поиском работы.
Как пояснили в надзорном ведомстве, "омский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "д", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов")". "Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Омска", — заключили в пресс-службе.
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