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Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье
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Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье 

Рамблер + ещё 11 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России сумело установить бортовой номер ракеты, сбившей «Боинг 777» над Донбассом. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил представитель ведомства в ходе брифинга в Москве.
В ходе брифинга Игорь Конашенков, глава департамента информации Минобороны, и Николай Паршин, руководитель ракетно-артиллерийского управления военного ведомства, сообщили, что министерство приняло «беспрецедентное» решение рассекретить данные о катастрофе рейса MH17.
По их словам, ракета, которой был сбит «Боинг», была создана в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии и поступила на вооружение войсковой части Украинской ССР, дислоцированной в Прикарпатье.
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