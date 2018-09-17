Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье

Министерство обороны России сумело установить бортовой номер ракеты, сбившей «Боинг 777» над Донбассом. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил представитель ведомства в ходе брифинга в Москве.

В ходе брифинга Игорь Конашенков, глава департамента информации Минобороны, и Николай Паршин, руководитель ракетно-артиллерийского управления военного ведомства, сообщили, что министерство приняло «беспрецедентное» решение рассекретить данные о катастрофе рейса MH17.

По их словам, ракета, которой был сбит «Боинг», была создана в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии и поступила на вооружение войсковой части Украинской ССР, дислоцированной в Прикарпатье.