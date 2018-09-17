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Пьяный дебошир устроил драку на рейсе Минск-Москва
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Пассажир рейса Минск-Москва устроил пьяный дебош на борту самолета 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
54-летний житель Подмосковья устроил драку на борту из-за того, что не хотел занимать место, указанное в его билете.
Полиция сняла пьяного дебошира с самолета, следовавшего по маршруту Минск — Москва. Об этом «Звезде» рассказали в МВД РФ.
Сообщение о нарушающем порядок пассажире и необходимости прибытия наряда полиции на борт поступило от диспетчера службы авиационной безопасности московского аэропорта Домодедово.
Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, отказывался занимать свое место и мешал остальным пассажирам. На просьбу одного из пассажиров сесть на место, указанное в билете, дебошир нанес мужчине удар.
Позже нарушитель порядка был доставлен в дежурную часть ЛУ МВД. Его личность установлена, им оказался 54-летний гражданин Московской области. По факту инцидента проводится проверка.
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