Пьяный дебошир устроил драку на рейсе Минск-Москва

Пассажир рейса Минск-Москва устроил пьяный дебош на борту самолета

54-летний житель Подмосковья устроил драку на борту из-за того, что не хотел занимать место, указанное в его билете.

Сообщение о нарушающем порядок пассажире и необходимости прибытия наряда полиции на борт поступило от диспетчера службы авиационной безопасности московского аэропорта Домодедово

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, отказывался занимать свое место и мешал остальным пассажирам. На просьбу одного из пассажиров сесть на место, указанное в билете, дебошир нанес мужчине удар.

Позже нарушитель порядка был доставлен в дежурную часть ЛУ МВД. Его личность установлена, им оказался 54-летний гражданин Московской области. По факту инцидента проводится проверка.