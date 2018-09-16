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Российский чиновник покончил с собой
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Глава сельского поселения в Волгограде покончил с собой 

ТАСС 1 час назад
Фото: СК РФ
Глава одного из сельских поселений Городищенского района Волгоградской области покончил с собой в Волгограде, по версии следователей — из-за семейных проблем. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Юлия Лисеева.
"В субботу вечером в одном из гаражей в Дзержинском районе Волгограда был обнаружен погибший глава сельского поселения Михаил Филимонихин. Проводится проверка, но в возбуждении уголовного дела будет отказано, так как мужчина покончил жизнь самоубийством", — сказала Лисеева.
По ее словам, установлено, что у сельского главы на протяжении длительного времени были семейные проблемы, версия о самоубийстве подтверждается и обстоятельствами, при которых было обнаружено тело.
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