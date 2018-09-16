Российский чиновник покончил с собой

Глава сельского поселения в Волгограде покончил с собой

Глава одного из сельских поселений Городищенского района Волгоградской области покончил с собой в Волгограде , по версии следователей — из-за семейных проблем. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Юлия Лисеева.

"В субботу вечером в одном из гаражей в Дзержинском районе Волгограда был обнаружен погибший глава сельского поселения Михаил Филимонихин. Проводится проверка, но в возбуждении уголовного дела будет отказано, так как мужчина покончил жизнь самоубийством", — сказала Лисеева.

По ее словам, установлено, что у сельского главы на протяжении длительного времени были семейные проблемы, версия о самоубийстве подтверждается и обстоятельствами, при которых было обнаружено тело.