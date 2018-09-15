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Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся
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Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся 

Lenta.ru + ещё 16 2 часа назад
У самолета Airbus А320 авиакомпании «Эйр Астана», выполнявшего рейс из Атырау в Астану, после посадки в аэропорту загорелся двигатель. Инцидент попал на видео, которое в субботу, 15 сентября, публикует Комитет гражданской авиации Казахстана на своей странице в Facebook.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании, возгорание левого двигателя произошло, когда лайнер заруливал на стоянку. К настоящему времени пожарный расчет аэропорта уже потушил огонь.
По словам собеседника агентства, в момент инцидента на борту находился 91 пассажир и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.
«Инженерная служба авиакомпании выполняет поиск неисправности, по результатам чего будет назначено расследование», — уточнили в пресс-службе.
Ранее в сентябре сообщалось, что пассажирский Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи. Пассажиров эвакуировали.
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