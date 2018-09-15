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В Дагестане нейтрализовали троих боевиков
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В Дагестане в ходе КТО нейтрализовали троих боевиков 

РИА Новости + ещё 36 1 час назад
Фото: НАК
Трое боевиков нейтрализованы в ходе КТО в Дагестане в районе селения Талги, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Согласно сообщению, в связи с получением органами безопасности информации о планирующихся преступлениях террористической направленности, с 5 утра было принято решение о проведении КТО на территории Карабудахкентского и Буйнакского районов Республики Дагестан.
"В ходе поисковых мероприятий в горно-лесистой местности в районе селения Талги силами правопорядка была обнаружена группа бандитов в составе трех человек, которые в ответ на предложение сдаться властям открыли огонь из автоматического оружия. Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте боя были обнаружены оружие и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.
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