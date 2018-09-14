Тайфун «Мангхут» достиг берегов Филиппин

Тайфун «Мангхут» достиг северо-восточного побережья Филиппин

Уточняется, что местные жители сообщают о мощном ветре, которые сносит крыши с домов, и об обильных дождях, вызывающих подтопления.

Как отметило на своей странице в Twitter Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб, тайфун обрушился на муниципалитет Баггао в провинции Кагаян.

Ранее сообщалось, что тайфун «Мангхут» изменил направление и направился к северо-востоку Филиппин, где находятся густонаселённые провинции.