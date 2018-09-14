Ещё
Тайфун «Мангхут» достиг берегов Филиппин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тайфун «Мангхут» достиг берегов Филиппин 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: Reuters
Тайфун «Мангхут» достиг северо-восточного побережья Филиппин.
Об этом пишет Associated Press.
Уточняется, что местные жители сообщают о мощном ветре, которые сносит крыши с домов, и об обильных дождях, вызывающих подтопления.
Как отметило на своей странице в Twitter Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб, тайфун обрушился на муниципалитет Баггао в провинции Кагаян.
Ранее сообщалось, что тайфун «Мангхут» изменил направление и направился к северо-востоку Филиппин, где находятся густонаселённые провинции.
RT на русском: последние новости
Старшую из сестёр Хачатурян отправили на психиатрическую экспертизу Число отключений электроэнергии из-за урагана в Северной Каролине превысило 557 тысяч В Греции при обрушении скалы на пляж пострадали три человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ наотрез отказалась выполнять требование США225
Разрушение Крымского моста и другие события дня20
Собчак жестко высказалась об «отравителях»423
Российские пограничники облили водой украинский катер37
США неожиданно поддержали позицию РФ по Донбассу283
Видео
01:31
РФ наотрез отказалась выполнять требование США
Политика
00:51
На красной ветке столичного метро парализовано движение
Новости Москвы Происшествия
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика Образование
00:38
В столице продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
03:47
РПЦ решилась на жесткий шаг против Константинополя
Общество
01:33
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Общество
01:19
В Крыму произошло новое ЧП
Происшествия
01:37
Развод подорвал здоровье Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение