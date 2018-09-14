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В Петербурге разыскивают убившего знакомую мужчину
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В Петербурге разыскивают мужчину, забившего до смерти знакомую 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи устанавливают местонахождение ранее судимого 32-летнего Андрея Деменкова, который в своей квартире в Санкт-Петербурге предположительно забил до смерти 21-летнюю знакомую, сообщает в пятницу пресс-служба ГСУСК по городу.
По данным газеты "Петербургский дневник", квартира принадлежит матери Деменкова. Издание сообщает, что в ноябре 2017 года мужчина был судим за причинение средней тяжести вреда здоровью молодой девушке, которую он избивал и насильно удерживал в квартире. Следствие устанавливает других возможных жертв Деменкова, полагая, что жестокое обращение с женщинами с его стороны было систематическим.
"По версии следствия, Деменков с 5 по 6 июля 2018 года в квартире одного из домов по Большой Разночинной улице, незаконно удерживал и жестко избивал свою 32-летнюю знакомую. Четвертого сентября 2018 года в той же квартире, он жестко избил свою 21-летнюю знакомую, которая скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений", — говорится в сообщении.
СК возбудил уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Незаконное лишение свободы".
Ведомство просит граждан сообщать о местонахождении Деменкова.
Как пишет интернет-газета "Фонтанка", оперативники установили как минимум еще четырех жертв Деменкова. Все они, утверждает издание, "девушки по вызову" из петербургских борделей, и все получили тяжелые травмы после посещения его квартиры, у них были сломаны ребра и даже кости ног.
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