Беременная блогер погибла во время родов

30-летняя блогер из Испании Ванесса Фернандес Аранго (Vanessa Fernandez Arango) скончалась во время экстренного кесарева сечения. Как сообщает таблоид Daily Mail , причиной смерти женщины стал сердечный приступ.

Испанка находилась на 38-й неделе беременности. Ее госпитализировали после жалоб на недомогание и обморок. Медики приняли решение сделать ей операцию, вызвав экстренные роды. Во время хирургического вмешательства у Аранго остановилось сердце.

Муж блогера сообщил, что ребенка удалось спасти.

«Это муж Ванессы. Они провели неотложное кесарево. Ребенок находится в реанимации. Ванесса умерла», — написал он на ее странице.

Аранго стала популярной благодаря своему откровенному блогу vanefergo87, где рассказывала о проблемах со здоровьем и безуспешных попытках забеременеть. Некоторое время назад они с мужем решились на ЭКО, которое привело к долгожданному результату.

В своем блоге испанка охарактеризовала новость о скором пополнении в семье как «конец страданий». Всю беременность женщина подробно отчитывалась о своем самочувствии перед подписчиками. На данный момент ее аккаунт vanefergo87 удален.