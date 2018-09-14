В Крыму произошло новое ЧП

На севере Крыма зафиксировали новые химвыбросы

"Сегодня получены результаты, которые свидетельствуют о том, что ситуация по сравнению… со вторником этой недели несколько ухудшилась. Мы зарегистрировали превышения предельно-допустимых концентраций по хлористому водороду и сернистому ангидриду. Цифры превышают фоновый уровень. Превышения предельно-допустимых концентраций по хлористому водороду у нас зарегистрировано в селе Перекоп — это ближайшая точка к кислотонакопителю. Превышение среднесуточной концентрации отмечаются в 9 раз", — сказала Пеньковская журналистам.

При этом Пеньковская подчеркнула, что превышение концентрации сернистого ангидрида за последние сутки отмечено только в районе села Перекоп и нет превышений ни по одной точке в Армянске.

"На сегодня весь комплекс направлен на минимизацию рисков. Сегодня по данным, которые мы имеем, рисков для здоровья и острых отравлений нет. Это подтверждается и данными министерства здравоохранения. Риски острых реакций минимальны и эпизодические", — сказала Пеньковская.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Угрозы для жизни и здоровью населения, по заверению специалистов, не было. При этом школах на две недели были объявлены каникулы, а детей дошкольного и школьного возраста в предупредительных мерах отправили в санатории.

Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.