Подросток с топором устроил стрельбу в Нидерландах

AFP: подросток с топором и пистолетом напал на студентов в Нидерландах

Молодой человек, вооруженный топором и пистолетом, открыл стрельбу в колледже в Нидерландах . Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse.

По его данным, инцидент произошел утром того же дня в городе Рурмонд . 16-летний подросток вошел в здание и начал стрелять по студентам, после чего вышел и совершил несколько выстрелов за пределами колледжа.

Тем не менее, отмечает агентство, в результате стрельбы никто физически не пострадал. Преподаватели смогли начать диалог с молодым человеком и дождаться таким образом приезда сотрудников полиции, которые задержали стрелка.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать ссора между учениками колледжа.