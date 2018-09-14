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Подросток с топором устроил стрельбу в Нидерландах
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AFP: подросток с топором и пистолетом напал на студентов в Нидерландах 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Молодой человек, вооруженный топором и пистолетом, открыл стрельбу в колледже в Нидерландах. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse.
По его данным, инцидент произошел утром того же дня в городе Рурмонд. 16-летний подросток вошел в здание и начал стрелять по студентам, после чего вышел и совершил несколько выстрелов за пределами колледжа.
Тем не менее, отмечает агентство, в результате стрельбы никто физически не пострадал. Преподаватели смогли начать диалог с молодым человеком и дождаться таким образом приезда сотрудников полиции, которые задержали стрелка.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать ссора между учениками колледжа.
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