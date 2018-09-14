Ещё
СК рассказал о последствиях инцидента в Пулково
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК рассказал о последствиях инцидента с самолетом в Пулково 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: СК РФ
Пожарная машина, которую задел крылом самолет авиакомпании "Победа", направляясь на стоянку в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, получила незначительные повреждения, как и воздушное судно, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в пятницу утром самолет зацепил крылом пожарную машину. В результате происшествия розлива топлива не произошло, никто не пострадал, сообщало ведомство.
"Ленинградским следственным отделом на транспорте… проводится доследственная проверка столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту "Пулково"… В результате… самолет и автомобиль получили незначительные повреждения", — говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов, информирует СК.
Последние новости
Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали315
Крымскому мосту предрекли разрушение510
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста458
Назван инициатор дуэли Золотова442
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение