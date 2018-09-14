СК рассказал о последствиях инцидента в Пулково

СК рассказал о последствиях инцидента с самолетом в Пулково

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в пятницу утром самолет зацепил крылом пожарную машину. В результате происшествия розлива топлива не произошло, никто не пострадал, сообщало ведомство.

"Ленинградским следственным отделом на транспорте… проводится доследственная проверка столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту "Пулково"… В результате… самолет и автомобиль получили незначительные повреждения", — говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов, информирует СК.