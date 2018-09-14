«Отравители» Скрипалей пропали

По словам журналистки, мужчины согласились отправить ей свои фото на фоне Солсберийского собора, но так этого и не сделали.

«Они сказали, что если найдут эти фотографии, то отправят их мне в WhatsApp. Я все еще жду», — заявила Симоньян.

Она добавила, что номер телефона, с которого они звонили ей перед интервью, больше не доступен.

Британские прокуроры 5 сентября назвали имена двух граждан России, подозреваемых в покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Полиция показала фотографии Петрова и Боширова. Правоохранители отметили, что им около 40 лет, они путешествуют по российским паспортам, но их имена могут быть ненастоящими. В Лондоне этих мужчин назвали сотрудниками ГРУ

Через несколько дней президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России выяснили, кто такие Петров и Боширов. По его словам, это обычные гражданские лица. Он попросил их рассказать свои истории публично, и в скором времени Симоньян заявила, что мужчины связались с ней и попросили об интервью.

Петров и Боширов рассказали ей, что приехали в Солсбери, потому что друзья давно советовали им посетить этот «прекрасный город» и «Солсберецкий» собор, знаменитый своим шпилем и старинными часами. Они заявили, что не связаны с ГРУ и не привозили в Британию отравляющие вещества, а у дома Скрипаля оказались случайно. Мужчины отказались подробно рассказать, что их объединяет и где они работают.