«Отравители» Скрипалей пропали 

Главред Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что Александр Петров и Руслан Боширов, объявленные подозреваемыми по делу Скрипалей в Британии, перестали выходить на связь. Об этом сообщает Daily Telegraph со ссылкой на программу BBC Newsnight.
По словам журналистки, мужчины согласились отправить ей свои фото на фоне Солсберийского собора, но так этого и не сделали.
«Они сказали, что если найдут эти фотографии, то отправят их мне в WhatsApp. Я все еще жду», — заявила Симоньян.
Она добавила, что номер телефона, с которого они звонили ей перед интервью, больше не доступен.
Британские прокуроры 5 сентября назвали имена двух граждан России, подозреваемых в покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Полиция показала фотографии Петрова и Боширова. Правоохранители отметили, что им около 40 лет, они путешествуют по российским паспортам, но их имена могут быть ненастоящими. В Лондоне этих мужчин назвали сотрудниками ГРУ.
Через несколько дней президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России выяснили, кто такие Петров и Боширов. По его словам, это обычные гражданские лица. Он попросил их рассказать свои истории публично, и в скором времени Симоньян заявила, что мужчины связались с ней и попросили об интервью.
Петров и Боширов рассказали ей, что приехали в Солсбери, потому что друзья давно советовали им посетить этот «прекрасный город» и «Солсберецкий» собор, знаменитый своим шпилем и старинными часами. Они заявили, что не связаны с ГРУ и не привозили в Британию отравляющие вещества, а у дома Скрипаля оказались случайно. Мужчины отказались подробно рассказать, что их объединяет и где они работают.
В МИД Великобритании это интервью назвали «запутыванием вопроса и ложью».